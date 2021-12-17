郭永健去年擾亂立法會　官判無絆倒保安　判監14日

2020年立法會內務委員會阻礙立會人員執行職務事件，7名時任立法會議員及1名時任議員助理事後被控觸犯《立法會（權力及特權）條例》。工黨主席、時任張超雄議員助理郭永健上月承認藐視立法會及妨礙立法會保安2罪，但控辯雙方未能就案情達成共識，需召開「紐頓聆訊」傳召證人作供。裁判官屈麗雯今（17日）裁定，郭未必有伸手絆倒保安員，結果就2罪判郭入獄14天。

被告郭永健（34歲）承認於2020年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷；以及抗拒或妨礙正執行職責的立法會人員簡廣榮。

裁判官首先就「紐頓聆訊」的爭議事項、即被告有否伸直左手令事主簡廣榮絆倒作出裁決。裁判官表示，整個跌倒過程只有大約1秒，所有呈堂片段均拍攝不到被告左手如何觸碰簡的胸口。但其中一段片段拍到可見到，簡開始向後挨時，被告的左手肘仍然屈曲。裁判官因此不能排除簡只是失平衡跌倒，而非由被告推跌。

辯方律師在裁決後求情指，被告畢業於香港大學經濟金融學，曾任港大學生會會長，年輕時已很關心社會政策，特別關注弱勢社群、殘疾人士及長者。希望法庭考慮短期監禁或以緩刑處理。裁判官在判刑時就引述案情，指被告案發當時將600多張紙張、分3批擲向正在開會的議員。裁判官指出這屬襲擊行為，雖然紙張的殺傷力有限，但有相當可能會擊中他人，正如時任議會陸頌雄就表示自己曾被紙張擊中後腦。案發時內會主席已經空缺近5個月，當日會議要處理急切事務，被告作為議員助理無可能不知道。被告犯案前，會議已數度被混亂打斷，浪費了人力和公帑，而被告的行為亦令會議中斷近15分鐘。裁判官認為非監禁式刑罰不足反映控罪嚴重性，最後決定判處14天即時監禁。被告在本案前，已因參與和煽惑他人參與去年6.4的未經批准集結，而被判監8個月。今天裁判官指本案屬不同事件，因此本案刑期須與舊案分期執行。

案件編號：WKCC 3842/2021