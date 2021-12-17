銅鑼灣示威現場藏雷射筆　女生藏武器罪成

去年3月21日，有網民在多個港鐵站發起「毋忘721」示威活動，當日一名17歲女生在銅鑼灣被搜出雷射筆。事後她否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，經過審訊後，今日（17日）在東區裁判法院被裁定罪成。裁判官劉綺雲指出，警員證供誠實可靠，追捕被告時沒有認錯人，而且被告遇查時用手掩飾背囊，又向警員指涉案雷射筆是「今日手足畀我嘅」，均加強控方的指控。被告須還押至明年1月5日判刑，期間等待索取更生中心及教導所報告。

被告趙懿莊，控罪指她於2020年3月21日，在銅鑼灣時代廣場附近的公眾地方，無合法權限或合理辯解要攜有有個能夠發出雷射光束的裝置。裁判官裁決時指，負責追捕及查問被告的女警作供誠實。雖然女警供稱當時留意到被告的髮色偏粉紅色，但是呈庭的現場照片卻顯示被告似是棕色頭髮，頭頂有點粉紅色。裁判官認為，現場有不同的照明設備、廣告燈箱等，加上顏色會受拍攝及播放器材所限，故髮色有差異不足為奇。

裁判官續指，女警追截被告的過程中，視線沒有受阻。被告當時身穿黑衣，背囊內藏有涉案雷射筆，並指是從「手足」得來。考慮到當日時代廣場內有人群聚集及叫囂，警方需要戒備，示威者行為正破壞社會安寧。故裁定被告的在公眾地方管有攻擊性武器罪成立。

案件編號：ESCC 2107/2020