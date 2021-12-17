中學生認縱火藏製汽油彈原料　判入勞教中心

6名青年涉嫌在去年2月租用酒店房製作汽油彈，其中5人更涉嫌在油麻地一帶縱火。其中1名17歲學生在本月初承認縱火罪及管有物品意圖損壞財產2罪，今天（17日）被區域法院暫委法官許肇強判入勞教中心。

被告劉智曦在案發時只有16歲，就讀中三。本案為區院案件，但今天在西九龍法院大樓判刑。他被控一項縱火罪及一項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指他於2020年2月4日，在彌敦道與甘肅街交街的一段車路縱火；以及在2020年2月3日至5日，在油麻地彌敦道一間酒店的房間內保管9個汽油彈、2罐汽油、1包糖、4條毛巾、1個漏斗、2罐卡式石油氣、4罐噴漆等等。

就縱火罪，法官表示案發時正值深夜，並無遊行示威，市面人煙稀少。根據呈堂照片，汽油彈掉落馬路中間，只燃起小火頭，並無殃及財產及人命。整個過程歷時約2分鐘，接納辯方所指，本案非同類案件中最嚴重的情況。至於管有物品意圖損壞財產的情節，則比縱火嚴重得多，因該些物品足以製造10枚汽油彈。不過法官接納被告年紀輕，較易被人利用；加上其化學及物理科不合格，相信被告並非事件主腦或關鍵人物。最終決定判他入勞教中心。

案件編號：DCCC 1073,1074/2020