再增2宗Omicron輸入個案　屬同貨機機組人員　累計增至11宗

本港再錄得Omicron變種病毒個案，衞生防護中心今日(17日)公布，今日新增7宗輸入個案，其中一名41歲男貨機機組人員，本月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502抵港，驗出Omicron。另一宗為昨日公布的一名27歲男病人，亦為貨機機組人員，是上述機組人員的同事，兩人一同抵港。至今本港個案累計12,514宗，另錄得少於10宗初步確診。本港至今累計11宗Omicron個案。

中心表示，7宗輸入個案當中，包括一名41歲男貨機機組人員，於本月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502抵港，抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診。他於4月14日及7月16日在肯尼亞接種兩劑阿斯利康疫苗。他沒有病徵，入院後於本月15日進行的檢測CT值大於30，顯示病毒量低，已有抗體，並帶有變異病毒株Omicron。病人提供的資料顯示他曾於去年7月於肯尼亞確診。檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，屬新一次感染。

此外，昨日公布一宗輸入個案涉及一名27歲男病人，為貨機機組人員。他是上述男病人的同事，他們於本月15日一同抵港，抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診。他於9月1日及9月30日在肯尼亞接種兩劑莫德納疫苗。他在本月15日出現病徵，入院後進行的檢測CT值大於30，亦有抗體，並帶有Omicron。

至於昨日確診疑帶有Omicron的國泰機師，至今有15名密切接觸者要檢疫，中心指會加密與該個案於同一大廈（油麻地祥興大廈）居住或於相關個案居住大廈內工作的人士的強制檢測次數，相關人士須於衞生署公布有關確診個案後的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測，並須自行監察直至21日屆滿。