雷伊冬至闖港400公里解體　12.19最低14°C　翌日至聖誕後有雨

強颱風「雷伊」今日(17日)橫過菲律賓進入南海南部，根據天文台預測移動路徑顯示，雷伊初時仍以強颱風等級向西接近越南，但下周日(19日)將轉向偏北方向移動並逐漸減弱，靠近海南島，當日本港最低氣溫跌至攝氏14度。天文台預料雷伊下周一(20日)位處於香港700公里範圍內，翌日(21日)「冬至」進入香港400公里範圍，但雷伊屆時已降格為熱帶低氣壓，並於下周三(22日)再降為低壓區，意味已「解體」。

天文台解釋，雷伊轉向偏北方向移動時，將會進入海水溫度較低的區域，由於能量供應不足夠，令雷伊逐漸減弱，但其後的路徑及強度仍存在變數。此外，一股強烈東北季候風會在未來數日為華南帶來清涼的天氣，與雷伊相關的雲帶會在下周初至中期，為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。預料受東北季候風補充影響，下周末華南沿岸天氣再度轉涼，市民僅記注意保暖。

9天天氣預報顯示，明日(18日)氣溫介乎攝氏16至21度，期間偶有陽光，天氣乾燥，早上清涼；而下周日最低只有攝氏14度，大致天晴，稍後漸轉多雲；下周一多雲及有幾陣雨，稍後雨勢較為頻密，同時當日起一連7天有雨，橫跨聖誕節(25日)前後。而平安夜(24日)短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨，氣溫回升至最高攝氏23度；聖誕節及「拆禮物日」(25及26日)則仍有雨，氣溫回落至最低攝氏16度。