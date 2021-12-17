大棠楓香林黃轉紅　漁護署籲避周日人潮

元朗大欖郊野公園楓香林漸紅！漁護署今日(17日)更新楓香林紅葉情報，指紅葉指數已由上周的「C至B」，即介乎黃與紅之間，正式轉為「B」，意味楓香林轉紅，不過仍未達極紅的A級。大批市民趁着楓香樹葉轉紅，連日來專程到元朗大棠一賞紅葉，上山人潮絡繹不絕，沿途水洩不通，醉人紅葉下拍照打卡的市民歡聚一堂。

漁護署提醒，當紅葉指數轉為B或A時，楓香林的訪客會顯著增多，呼籲市民避免在周日及長假期時到楓香林遊覽，另外亦要戴好口罩，注意個人及環境衞生，保持社交距離。人多互讓，注意安全，特別注意行車道上的車輛汞單車，同時切勿採摘或踐踏植物，共享自然美景。此外，署方呼籲市民保持郊野公園清潔，楓香林沿路不設垃圾桶，「自己垃圾自己帶走」。

市民可於港鐵朗屏站或元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站落車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達楓香林。

另外，港鐵巴士於本月4日至明年1月16日期間，逢周六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山路站；九巴亦於下周六(25日)至本月27日期間，將安排路線68R特別班次來往元朗形點至大棠山路站。