政Whats噏：支持舊黨友　楊彧被踢走

今次立法會選舉，泛民圈子就應否支持某位候選人而出現爭拗，導致好多「同路人」嘅關係形同陌路，不再「齊上齊落」。深水埗區議會前主席、民協署理主席楊彧，其所屬嘅政黨今次雖無黨員參選，但楊彧支持前黨友競逐議席嘅消息日前曝光，好多同路人都大表不滿，就連楊彧同其他前區議員合作嘅小生意亦都話要踢佢出局，從此各行各路。

油尖旺前區議員陳嘉朗嘅社交專頁，今日(17日)轉載一個網購平台嘅聲明，指由即日起，該平台同某清酒品牌終結與楊彧嘅一切合作，仲留言話「有頭髮邊個想做楊彧？」語氣都可謂不留情面。睇返今年7月，百多位區議員因擔心無法通過宣誓而辭職，後來楊彧同油尖旺前區議員蕭德健牽頭，聯同多位辭職區議員搞團購清酒嘅小生意，藉此賺取收入以支持辭職區議員繼續維持地區工作、以及支援在囚人士。當時楊彧向傳媒話，唔想見到辭職區議員為口奔馳而放棄社區，如果佢哋有收入的話，公民社會就唔會散得咁快。

到底呢盤生意係咪真係賺到錢，實在不得而知。不過團購平台嘅社交專頁就喺星期一(13日)上載楊彧同多位前區議員推介清酒嘅相片，睇落大家真係精誠合作，互相扶持啊！殊不知就喺同日，有傳楊彧將出現喺某候選人嘅入屋宣傳單張，當時楊彧回應話，自己仍在考慮中，但過多幾日，楊彧就明言該位前黨友候選人對佢有恩，難以拒絕給予支持喎。結果佢嘅說話一出街，就有同路人唔滿意，更有網民喺楊彧嘅社交專頁，鬧爆民協背棄民主、背叛香港人！而網購平台亦都跟住出聲明同楊彧割席，翻臉嘅速度可以話比翻書仲要快，今次楊彧與同路人關係破裂，恐怕都覆水難收喇。

另一方面，建制陣營亦出現類似情況。雖說自由黨並冇規定，唔准黨員以個人身份支持候選人，而就算支持亦毋須向黨申請，不過日前自由黨先後有兩位榮譽主席以個人名義支持港島東某非建制候選人，有關做法似乎引起黨內不滿。自由黨今日發表聲明，指就今屆立法會選舉，該黨留意到有榮譽主席以個人身份簽署個人支持同意書，給予一名自由黨唔支持嘅地區直選候選人。該聲明強調有關榮譽主席嘅舉措屬個人行為，事前並未經黨團或常委會討論，更唔代表該黨立場咁話。