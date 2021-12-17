水上運動及康樂主題區平安夜開放 今起可預約維港「踩艇仔」

維多利亞港首條「無欄杆梯級式」沿岸設計的「海岸堤階」，連同鄰近長約280米的新海濱長廊既水上運動及康樂主題區(第2期)今日(17日)舉行完工典禮，發展局局長黃偉綸、海濱事務委員會主席吳永順出席典禮。主題區內首次為市民提供於維港內「踩艇仔」，將於下周五(24日)「平安夜」對外正式開放，市民今日起可在網上預訂。

位於灣仔北鴻興道的「水上運動及康樂主題區(第2期)」佔地5,200平方米，可供給市民於維港內「踩艇仔」，水上單車分為2人船及4人船，場地內共提供20首水上單車。市民於今日起可透過網站預訂，每日提供15節時間，每節45分鐘。2人船每節200港元，4人船為280港元。新開張期間更設有優惠，市民最多可享半價。

「海岸堤階」是今年《施政報告》中提到，首個屬維港無欄杆梯級式海岸設計，前方是1個類似梯級並由防波堤分隔而成的2.5公頃水體。在保障用戶安全上，堤階不同位置已張貼安全告示，沿途及梯級上也有救生圈、浮波及爬梯等設備；舉辦水上活動時亦會安排救生員和救生快艇服務。

吳永順表示，主題區水體由防波堤分隔而成，不屬維港航道，水流亦相對平靜，相信不會大浪至「反艇」，作為水上運動及康樂主題區是合適之選，惟提醒市民使用場地時，要自己負責及注意安全。

黃偉綸於完工典禮上致詞表示，香港暫時有16個海濱項目，總長25公里，未來會再發展多9公里，總長34公里。而分別設於啟德和茶果嶺的海濱設施會相繼陸續開放。