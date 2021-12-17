九華徑燒烤場易手　職員指正合法試業不提供食物

政府上月就美孚九華徑無牌燒烤場，作出執法行動。最近該場地已經易手至另一公司，不再提供食物，但會與其他公司合作，開放私人地方讓市民內進。該場地職員聲稱，目前場地的經營，會以合法形式進行，不會向入場人士收取任何費用，但須要經指定網站訂購食物，才能進場燒烤。職員表示，由於場地目前正在試業，今日（17日）已有警方和食物環境衞生署人員到場檢查，場地亦已安排法律顧問向警方講解營業模式。

該場地位於美孚九華徑，一名職員向東網透露，因早前政府執法，場地負責人現已易手，並重新聘請之前燒烤場的職員工作。他指，場地不再提供食物，但入場者須需透過網購公司訂購食物包，再經職員認證才能入場；而場內有士多，僅提供飲品和紙巾。職員又指，因為借出場地關係，亦會向網購公司收回30至50港元的「租場費」，以應付水電費用和職員管理私人場地費用。

該職員又指，未來場地或會進一步發展成為露營場地的模式，至於會否擔心稍後仍會被附近居民投訴，職員指以後方向必須以「合法」經營，會控制噪音，氣味亦會有空氣清新機調節；強調會符合「限聚令」要求，安排4人1枱，晚上11時30分就會關燈，凌晨12時就會暫停營業等等。