再有疑帶Omicron個案流入市區　油旺惠康萬寧等6處納強檢

再有6個地點涉及1宗可能帶有Omicron變異病毒株的輸入個案，被納入強檢名單！政府今晚(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該6個指明地方的人士，須於下周日(19日)或之前接受病毒檢測。此外，由於該個案可能帶有Omicron變種病毒，當局會加密有關住宅大廈的強制檢測次數。

另外，昨日(16日)被納入強檢公告的九龍旺角洗衣街59號流動採樣站(麥花臣遊樂場)，任何人士在本周三(15日)晚上7時至8時期間曾身處該採樣站，而在本周二至昨日(14至16日)進行之檢測，將不獲接納為已遵從強制檢測公告的規定，相關人士須於明日(18日)或之前重新接受檢測。

該宗輸入個案患者曾到訪地方如下：

1.油麻地窩打老道40號地庫惠康

2.旺角登打士街56號家樂坊地庫B01號舖星巴克咖啡

3.尖沙咀廣東道3至27號海港城港威商場3樓city’super

4.油麻地碧街50及52號地下OK便利店

5.龍油麻地彌敦道494至496號晉利商業大廈地下萬寧

6.旺角廣華街1號仁安大廈地下6號舖惠康