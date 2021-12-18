立法會選舉在即 曾國衞：政府已全面優化選舉流程

立法會選舉將於明日(19日)舉行，政制及內地事務局局長曾國衞接受專訪時表示，政府在10月組成專班，研究立法會選舉流程細節並安排優化，而現時已全面梳理優化建議，例如功能組別票箱有硬性規定運送時間、大幅增加位於灣仔會展的中央點票箱櫃檯、進行多場選舉票站模擬演練以及提供網上查詢票站輪候時間等，務求加緊節奏，實現高效、人性化的選舉。

曾國衞指政府已就安排流程全面梳理及優化，包括全面落實電子選民登記冊系統、大幅度增加票站數目，由早前的570個大幅增加至本次的630個；發票櫃檯的數目亦由2800個提升至6200個，務求令輪候時間大幅減少，市民亦可在網上查詢票站的輪候情況，從而避免繁忙時段投票。

鑑於早前選舉委員會選舉的點票流程過長，故本次點票流程安排亦有優化。曾舉例指，新安排下，功能組別票箱需要在投票結束後半小時內，開始運送至中央點票站，因功能組別票站不再需要等地方選區票站開票，將大幅加快點票流程。此外，本次的票箱、報表將分開處理，以盡快展開點票工作。

為進一步加快整體點票及公布時間，中央點票站點票櫃檯由過往約100張，增加至逾200張，政府各票站亦有人員模擬演練，避免意外發生。不過，他坦言點票受不同因素影響，例如要視乎有多少廢票及重新點票等。雖有不確定因素，但認為梳理流程安排、加緊節奏，相信整個過程會較以前更快。

在增加效率之餘，曾國衞亦關心前往口岸投票的內地港人，提醒處於中高風險地區人員；過去14天有高風險地區所在市（直轄市為區）旅居史人員；過去14天有中風險地區所在縣（縣級市、區、旗）旅居史人員；正在實施居家健康監測管控措施的人員；3個月內曾確診新冠肺炎人員，即使是成功登記選民，將不可在投票日於邊境管制票站進行投票。

另外，他提醒已成功登記於管制站投票站投票的選民，記得帶備進出內地的回鄉證或其他旅行證件；選舉事務處發出的「登記結果通知書」；48小時內有效陰性核酸檢測報告；內地綠色健康碼；香港身份證。

對於有民意調查機構曾將「投白票」作為調查選項之一，曾國衞指過去都有機構披「專業外衣」進行反中亂港活動，強調無論以甚麼形式煽動他人投白票都是違法行為，市民不要以身試法或心存僥倖。他呼籲選民踴躍投票，選出真心愛國愛港的新一屆立法會議員，做好各項民生經濟建設工作，為市民帶來幸福，令「一國兩制」得以行穩致遠，香港開展「良政善治」的好局面。