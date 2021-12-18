村屋狗場亂排污傳惡臭　恐淪播疫毒瘤

懷疑狗場長期排放帶味污水，居民難忍惡臭投訴無門！元朗八鄉一間村屋被指經營狗場，過去一年每日將帶有狗尿味的污水排出屋外的街道，造成一個個水坑，對附近環境造成影響，居民向多個部門投訴，環保署曾進行色水測試並證實污水來自該場所，惟情況依然未見改善，令人憂慮疫情下污水恐會帶病毒，威脅居民健康。東網記者到場亦嗅到濃烈尿味，漁護署證實該場並無繁殖場所牌照，而負責人則強調該場所只收留流浪狗隻，並無進行繁殖。

「我哋隨處拋垃圾都要罰1500蚊，佢每日肆無忌憚地咁排放污水就冇佢符。」居於八鄉下輋村的黃先生(化名)，每日都要經過一間內裏有許多狗隻的村屋，除了每日傳出狗吠聲外，該屋更會定期將大量污水自屋內的去水渠排到屋外的街道上，加上該路並非石屎鋪成，污水將地面造成一個個坑洞。

黃先生聯同附近居民多個月前已向食環署及環保署舉報，部門亦派員到場了解，職員透露該場內有很多狗隻，亦曾在該場所的化糞池進行色水測試，證實化糞池的色水滿溢後會經屋外的渠位直接排出街外，造成滿街污水的情況。然而，部門縱已勒令該場負責人改善問題，惟帶狗尿味的污水仍然持續出現，令居民飽受困擾，更質疑現時政府防疫嚴謹，必須戴口罩才可出街，但該場卻一直長期排污，又沒有制度規範，深感無奈。

記者日前到場視察，發覺該屋後搭有一間鐵皮屋，不時聽到狗吠聲，對比居民提供有關該場的網上廣告，內容曾宣稱繁殖最優良的犬隻血統，早年更曾獲香港最佳繁殖犬舍，惟東網向漁農自然護理署查詢該場所是否持有相關繁殖牌照時，署方證實該狗場並無繁育狗隻牌照或動物售賣商牌照，並會派員調查，若有證據會提出檢控。

但涉事場所負責人回應指，該處早前化糞池出現故障，已找專業師傅進行維修，及後通過檢驗，又強調該場不是繁殖場，只會收養被人遺棄的狗隻。

食環署發言人指，過去一年共接獲3宗該地點排出污水影響環境衞生的投訴，聯同環保署人員到場調查及測試，發現該處所的化糞池系統有滲漏情況，其後覆檢時發現有關化糞池已完成維修。環保署發言人指，過去一年收到4宗相關投訴，並曾多次派員到涉事處所一帶進行調查，在調查期間發現該處所的污水未有排放至鄰近水體或雨水渠，因此沒有違反《水污染管制條例》。