逾百警冚觀塘3賭檔2毒窟　拘46男女

觀塘警區反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、雜項調查隊、特遣隊及東九龍總區機動部隊，共出動近百警力，在昨日(17日)於區內展開代號「勇爵」的聯合行動，搜查多處地點，並由衝鋒隊警員協助下爆門，搗破3個非法賭檔，包括1個釣魚機賭檔、1個百家樂賭檔及1個麻雀賭檔；並破獲2個毒窟。

行動中，警方共拘捕24男及22女(17至77歲)，包括一名持香港身份證的巴籍漢；被捕人士分別涉嫌藏有攻擊性武器、經營賭場、在賭博場所內賭博、經營毒窟、販運危險藥物及吸食或注射毒品，所有被捕人士亦涉嫌違反禁聚令(599G)遭票控，全部人士已被扣查。

觀塘警區反三合會行動組劉思齊高級督察指出，行動中檢獲7部釣魚機、4張電動麻雀枱、2張百家樂賭枱、約3萬港元賭款及一批武器；包括4支壘球棍、1支鐵通、2把摺刀、1把魚生刀、小量懷疑海洛英及冰毒，以及一批吸食毒品工具，不排除會有更多人被捕。

劉續稱，部分場所由黑幫操控，並指警方會於聖誕及新年假期期間嚴厲執法，並呼籲市民切勿以身試法。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。