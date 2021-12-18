跨境司機1.5年過家門不得入　哭求通關名額早歸家

疫情下，跨境貨車司機往返兩地備受煎熬，近月雖獲取消「每日首轉檢測」，但仍要執行俗稱「三點一線」的閉環管理安排，不少跨境貨車司機在內地居住亦「有家歸不得」。有獨自撫養兩名幼女的跨境女司機表示，平日開工要居住驛站（指定檢疫地點），經常過家門無法回家，近年半沒親眼見過女兒，感覺女兒情緒暴躁，說時心酸落淚！她希望通關後跨境司機獲分配名額，讓她盡快回家抱一抱女兒。

獨力撫養一對3歲多孖女的韓女士是跨境車司機，自去年8月起已無法回家，為份工要入住內地政府安排的驛站，工作時，須在口岸點、作業點、留宿點乘專車點對點接送，接受閉環管理，由於專車班次疏落，她很多時寧願留車過夜，最難過的是無法回家，經常過家門而不得入。

她與兩名女兒分隔多時，昨日一度哽咽指，過去一年半，親子關係如同「空白期」，女兒不時透過手機詢問她「為何媽媽不回家」，為母艱難的她自能默默吞下苦水，又感女兒性情大變、脾氣暴躁，甚至扯自己的頭髮，「頭頂頭髮都甩晒」，她期盼通關後有一定配額給跨境司機。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指出，疫情下本港跨境車司機人數大跌，由原本有1.3萬名從業員跌至不足8,000人，直言如通關未有「好消息」，加上臨近大時大節，流失情況會更嚴重，或影響貨物供應。他又直言，司機已配合所有防疫措施，希望政府亦為司機著想，可提出其他解決方案，例如一周可回家一次與家人團聚等。