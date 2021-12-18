東方日報A1：港康碼失魂　玩殘逾萬人

港府積極備戰通關，但臨門卻意外多多，一是有新變種病毒Omicron或走入社區的「攔路虎」，二是推出一星期的「香港健康碼」（港康碼）雖錄得超過55萬人登記，但當中只有約27.8萬人已啟動帳戶，「失魂」系統玩殘逾萬市民！有市民向東網求助，指登記時頻頻碰壁，有返鄉心切的市民更指連日來多次嘗試註冊均不果，投訴系統要求過於繁瑣，求助無門。政府資訊科技總監辦公室表示，自港康碼系統推出以來，熱線及電郵接獲超過一萬個查詢，例如所需資料、輸入地址及上傳地址證明的程序等，又指出市民登記時5大誤填（見表），據了解，政府最快下周派出外展隊在港鐵站等地點附近設置街站，協助有需要市民申請。

讀者劉女士向東網表示，她已連續兩年無法回廣州探望八旬的父母。聽說年底有機會通關，她便申請兩個月大假，打算回鄉探親。豈料，連日來她申請均不成功，系統顯示她「身份證明文件無效」。她多次透過熱線電話查詢，對方表示要10至21天工作天處理，換言之可能要等到2022年。她也試過到入境處核實身份證資料，但都無人解答到她的疑問，便轉而向東網求助。也有部分登記人指系統不接受住址證明、上載資料過於麻煩等。

東網日前向資科辦查詢劉的個案，即日獲專人回應及跟進，原來劉輸入身份證號碼時多了空格，令系統無法核實身份。劉指申請複雜，更一度因為「身份證明文件無效」到政府部門詢問。

資科辦解釋，香港身份證持有人在註冊港康碼帳戶時，需要輸入包括身份證號碼及簽發日期等個人資料。系統會將資料與入境處的數據庫作實時比對以核實身份，當中包括非永久性居民身份證持有人的逗留期限。另外，註冊時需填寫的簽發日期清晰將日、月、年三個欄目分開，方便市民輸入。

資科辦又指，自上周五（10日）推出港康碼，熱線及電郵接獲超過一萬個查詢，主要涉及港康碼的應用，例如所需資料、輸入地址及上傳地址證明的程序等，當中亦有例子涉及輸入不正確的簽發日期。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，填寫港康碼的介面頗為複雜，一般市民很容易填錯，相信政府提早開放申請的用意，就是作公開測試，逐步改善使用者介面及體驗，理順及簡化流程。不過，市民完成註冊、取得綠碼後，將來還需要透過微信應用程式申請粵康碼，屆時申請流程將會更加複雜，例如要人面識別、用內地電話驗證等，相信市民還有很多步驟要學習。

他提醒市民，上載到港康碼的住址證明必須清晰，並確保住址證明的語言與手動輸入地址的語言一致，方便政府核對。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：