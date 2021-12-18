新蒲崗工廈派對房犯禁　負責人被捕28客罰款

黃大仙警區反三合會行動組及特遣隊，於今日(18日)凌晨約零時展開行動，突擊搜查區內的派對房間，發現其中一間位於新蒲崗景福街一幢工業大廈的派對房間，懷疑正在違規營業。

行動中，警方拘捕一名姓簡(48歲)的男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他已被扣留調查。

該派對房間內其中20名男顧客及8名女顧客(24至48歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。