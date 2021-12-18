打擊合謀騙取公帑　競委會稱正調查參與抗疫資助計劃企業個案

競爭事務委員會主席陳家殷今日(18日)於電台節目表示，競委會未來的執法重點將圍繞於三方面，分別是優先處理影響民生、尤其是基層市民或弱勢社群的個案；重點打擊合謀騙取公帑或政府資助的行為；反競爭行為或會延伸至數碼市場。而他亦提到，競委會正調查一宗參與抗疫資助計劃的企業、以及就個別車用燃油公司，涉嫌從事反競爭行為展開了調查。

陳家殷稱，未來會著重基層市民或弱勢社群的個案，例如早前就一宗涉及清潔服務承辦商的案件入稟審裁處，而另一宗涉及中小學教科書的案件則正在法庭審理中，這些案件影響基層市民，凸顯案件的嚴重性；重點打擊合謀騙取公帑或政府資助的行為，目前競委會便正調查一宗參與抗疫資助計劃的企業，涉嫌從事反競爭行為的個案，亦會與政府部門及相關公共機構緊密合作，降低發生的風險以及加強偵測。

而隨着全球步入數碼經濟時代，香港亦愈來愈多商業活動轉移到網上，疫情更加快有關步伐，而當電子商務更為普及，競委會預期反競爭行為或會延伸至數碼市場。

他又指，每當提及競委會的工作，很多人不期然聯想到香港車用燃油價格的問題，雖然國際市場油價，以及政府相關政策的制定對本地油價的影響，並非競委會所能控制，但一直根據競爭法的原則執法和跟進，目前亦已就著個別車用燃油公司，涉嫌從事反競爭行為，而展開了調查，強調個案調查工作不能一蹴而就，並期望能在適當時候向公眾交代細節。

他又補充，競委會在過往6年間，就9宗反競爭行為的案件入稟競爭事務審裁處，當中涉及36間公司及11名個別人士；而在已經審理的5宗案件之中，競委會均獲得勝訴。至今，審裁處在4宗案件已頒下罰則，向違法者採取各種制裁措施，包括罰款、支付訟費，以及取消董事資格等。