招國偉倡延長居屋禁售期　有房委會委員憂流轉減低

房委會委員、身兼公屋聯會總幹事招國偉今早(18日)於電台節目表示，當局應考慮收緊對居屋及綠置居，未補地價的轉售條件，包括增加限制年期等，防止炒賣情況；另一名委員，測量師學會前會長劉振江則指出，有關做法會令流轉減低，應由房委會再作討論。

招國偉提到，聯會早前有關2014年起推售的居屋及綠置居，於未補價轉售的溢價高出原價一倍，轉售獲利達200萬港元，認為當局可考慮適當延長禁售期，減少炒賣情況，同時可研究增加白表免補地價於二手市場買居屋的名額，增加現時大約38萬未補地價居屋的流轉。

劉振江認為，造成有關情況由於近幾年樓價大幅上升，但視乎過往情況，如果轉售「限得太死」，流轉土地運用資源會轉差，認為應該看市場變化，但同時應考慮市民期望，如果市民不想看到出售資助房屋的相關溢價，房委會亦要聽意見及討論。

對於有發展商提出，成立社企並建議用居屋模式出售資助房屋，招指相關項目是針對青年對象，項目亦考慮提供共享空間等適合青年的設施，與現時房委會與房協的資助房屋，有不同性質，希望作出新的嘗試；劉則稱，本港未來10年公營與私營房屋比例，已經升至七三比，如果再由私人發展商推出資助房屋，比例會再進一步向公營房屋傾斜，而相關項目會涉及地價的資助，會令政府少收地價。

他續指，認為過程需要討論，另外由土地發展角度，在未有基礎建設的情況下，亦需要長時間去發展，加上土地原本規劃用途等，亦要作出考慮。