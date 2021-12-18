馮驊指收到600多個選舉投訴　多屬選舉宣傳廣告擺放位置

選舉管理委員會主席馮驊今日(18日)接受電台訪問時表示，明日(19日)舉行的立法會選舉安排已準備就緒，亦改變程序務求令投票過程更快更準。另外，馮驊指今次選舉將首次採用電子選民登記冊，並不會連接無線網絡，而票站倘有連線問題，將改為紙本劃線發選票。馮驊又指收到600多個選舉投訴，多數包括選舉宣傳廣告擺放位置，投訴數字比以往少，至於任何人煽惑他人不投票或投白票等投訴，會轉交廉政公署執法。

馮驊表示政府今次調派不少人手處理，首長級人員由以往的2人加到5人，又借調了不少有經驗的職員協助。在投票方面，馮驊指今年採用電子選民登記冊，票站內每個櫃枱都可以處理選票分發，選民應前往投票通知卡顯示的票站。

而在電子選民登記冊系統方面，馮驊表示已與資訊科技辦公室、特別專家委員會及警方等進行多次會議，決定票站電腦系統不會連接無線網絡，以防黑客攻擊，並已就電子選民登記冊的連線進行多次測試。馮驊指為避免連線上出問題，當中30多個位於偏遠地區，或網絡設備較弱的投票站，將採用傳統的紙本登記冊劃線發選票；而其他票站，當電子選民登記冊連線出現故障，會改用紙本劃線發選票，工作人員可對照後備電腦系統內的資料，避免重複派發選票。