涉呼籲聖誕平安夜上街集結　22歲送貨員還押至明年再訊

一名22歲患自閉症的男子涉嫌於網上「連登討論區」發布具煽動意圖的貼文，其中有貼文疑似呼籲他人在聖誕平安夜（12月24日）上街集結、及襲擊落單警員等；國安處調查後及作出拘捕，在他的手機及電腦中再發現約9,000則類似貼文。他被控煽動參與非法集結及6項作出具煽動意圖的作為罪，今天（18日）押解到西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯，以待警方調查。署理總裁判官羅德泉將案件押後明年2月11日再訊，並拒絕被告保釋。

報稱送貨員的22歲被告陳泰森，被控1項煽動參與非法集結及6項作出具煽動意圖的作為罪。他被控於2021年12月13日在香港煽動他人參與普通法及《公安條例》第18條下的非法集結。

6項作出具煽動意圖的作為罪指，被告於2021年9月24日、10月1日、10月10日、10月24日、11月7日及12月8日，在香港作出具煽動意圖的作為，即「連登討論區」發布6篇貼文，其中6篇貼文均具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛，當中4篇貼文亦具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令；另外，被告於12月8日發布的貼文亦具意圖激起香港居民企圖不循合法途徑促使改變其他在香港依法制定的事項。

控方今天申請案件押後8星期，被告暫毋須答辯，以待警方進一步調查。控方指，被告的手機及電腦亦被發現有約9,000則類似貼文，警方須時檢驗，另外在被告家中亦搜出一把疑似仿製槍械。

案件編號：WKCC5115/2021