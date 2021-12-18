疫情下航運交通運輸受影響　食品連鎖店指成本增令物價漲

隨着疫情變化，各行各業都面對不同挑戰，其中零售業界面對未能通關、環球交通運輸大受影響等難關，有主要售賣參茸及海味的食材商負責人今日(18日)向東網指出，受貨運困難以及限制下，最終會導致物價上漲，因不少進貨決定比以往更「考眼光」，商店亦需平衡成本，又指陷入「入貨後怕賣不出，暢銷貨品怕航運慢」的兩難局面。

大棧集團負責人吳鴻森表示，現時作商業決定要以疫情狀況為主要考慮，而航運交通運輸受阻，令不少南半球運送的食材更見困難，例如由南非、墨西哥出產的急凍海產，直指船運擔心貨期不穩、空運成本貴，兩者最後都是會令物價上脹。

他舉例指，曾以船運兩櫃貨品來港，惟因意外導致不能準時到港，要先去南韓，再去內地，最後才運到香港，結果其中一整櫃貨品全部不能出售，而相關貨物供應由兩櫃變一櫃，平衡成本後價格亦因而上調。他續指，現時入貨更「考眼光」，有最近到貨的海味由6月初開始預算，「但不是次次都搏中。」

他續指，現時整體零售市況，一般均以家庭客為主，故適合自用的應節產品，銷售情況亦較為理想；反而未能通關下，遊客大減，一般用作送禮、饋贈的參茸海味，銷情亦較遜色。