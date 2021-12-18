廉署通緝羅冠聰張崑陽等5名已逃往海外港人　涉煽惑他人不投票

廉政公署獲裁判官簽發手令，通緝5名人士，他們涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」。

5名人士為4男1女，包括羅冠聰、張崑陽(25歲)、李家偉(25歲)、李軒朗(28歲)及劉珈汶(26歲)。當中張崑陽、李家偉、劉珈汶及李軒朗，均面對一項違反《條例》第27A(1)條控罪，而張崑陽另面對兩項相類罪行。

張崑陽、李家偉、劉珈汶及李軒朗涉嫌於本年12月16日藉公開活動作出非法行為，即透過社交媒體平台廣播四人之間的討論，煽惑他人在立法會選舉中不投票。張崑陽又涉嫌於本年12月15日藉公開活動作出非法行為，即在其兩個社交媒體專頁上展示兩篇貼文，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

至於涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝、正流亡英國的前香港眾志常委羅冠聰，亦面對一項違反《條例》第27A(1)條控罪。他涉嫌於或約於本年12月3日藉公開活動作出非法行為，即在一個網上會議上發言，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

因該五名人士已離開香港，廉署今早(18日)及昨午(17日)分別向裁判法院申請手令，通緝五人歸案，並獲裁判官簽發有關手令。就有人涉嫌在立法會選舉中干犯《條例》第27A條罪行，廉署至今拘捕10人，當中2人已被起訴；另有7人正被通緝，包括上述5人，另外2為許智峯及丘文俊，有關調查現在仍然繼續。