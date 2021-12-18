國泰機師證染Omicron　油麻地祥興大廈加密檢測　2入境者同中招

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(18日)新增5宗確診個案，均為輸入個案，至今本港個案累計12,519宗，有少於10宗初步確診。另外，本港今日新增3宗Omicron個案，至今相關個案累計14宗。

昨日(17日)公布3宗輸入個案(12513、12514及12515)，涉及3名年齡介乎27至36歲男病人，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認3人均帶Omicron。

當中確診個案12513的患者，即36歲國泰機師為本地貨機機組人員，抵港後按相關豁免人士規定接受醫學監察，其強制檢測採取的樣本確診。政府早前已將病人居住位於油麻地碧街44至48號的祥興大廈作出限制與檢測宣告，中心亦已加密與該個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士的強制檢測次數，相關人士須於今日、19日、20日、23日、29日及明年1月4日進行強制檢測。另外2宗個案(12514及12515)，分別自加納及巴哈馬入境時，在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果證實染疫。

至於今日新增的5宗個案，全部涉及L452R或N501Y變種病毒株的感染。個案涉及3女2男，年齡介乎24至83歲，1人由加強監測高風險的A組指明地區抵港，其餘4人由高風險的A組指明地區抵港。

兩名帶有L452R變種病毒的男病人分別是83歲及24歲，二人均沒有病徵。前者於本月16日從加拿大經航班AC007抵港，在香港國際機場確診，已在加拿大接種3劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。後者則於本月14日從尼泊爾經航班RA409抵港，在何文田九龍維景酒店檢疫期間確診，他已於5月19日及6月13日在香港接種2劑復必泰疫苗。

餘下3宗個案涉及35歲、77歲及56歲女子，3人均帶N501Y變種病毒。35歲女病人於本月14日從尼日利亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在竹篙灣檢疫期間確診，她已在5月8日及5月29日在香港接種2劑復必泰疫苗。77歲女患者於15日從英國經航班CX252抵港，在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診，已打3劑復必泰疫苗。而56歲女子同樣於15日從英國經航班CX252抵港，她則在西營盤華美達海景酒店證實染疫，已打2針復必泰疫苗。