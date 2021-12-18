政Whats噏：孤身離港　王卓雅稱愧對家人

西貢區前區議員王卓雅早前因未能通過宣誓被取消議員資格，其後披露自己飽受壓力，身體變差更出現「鬼剃頭」，由長髮變成禿頭。而佢今日(18日)喺社交平台發出貼文，指香港已無法滿足佢嘅需求，因此孤身一人離開香港，目前正身處英國。又話因為自己嘅任性，可能再無法踏足自己嘅出生地，愧對家人咁話。

王卓雅並無交代自己係幾時離開香港，但佢話一個人要鼓起勇氣離開或流亡並唔容易，指根據Maslow's Hierarchy of Needs(馬洛斯需求層次理論)，喺香港佢連最基本嘅兩層都未能滿足，已再無留港嘅意義，況且以佢目前嘅生理同心理狀況，離開香港好好咁休息，應該對自己會更好。

當講到過去嘅地區工作，王卓雅話議員辦事處儼如佢另一個家，但無奈喺現今嘅政治環境下，佢別無選擇。而離開嘅決定來得突然，甚至無時間向親朋好友一一道別，更從未因自己嘅任性而好好咁向父母道歉，因為自己嘅任性，可能再無法踏足自己嘅出生地、自己真正嘅家。作為家中嘅長孫長女，的確有愧於家人。最後佢又指赴英後「壓力少了擔心的事情亦少了，頭髮亦有慢慢長回來。 」

王卓雅上月喺Fb指自己因區議員風波壓力過大，患上俗稱「鬼剃頭」嘅病症。6月開始發現頭上有一塊約5蚊銀大小嘅脫髮。去到7月，違誓追薪傳言所引發嘅區議員辭職潮，王一度猶豫是否離職，加上宣誓日期一再推遲，王所承受嘅精神壓力就喺佢把秀髮度反應出嚟，而最終所有頭髮都脫落。