學生觀南京大屠殺紀錄片嚎哭　楊潤雄：相信教師選用合適教材

屯門一間小學向學生播放由教育局提供的南京大屠殺影片，有學生因而受驚嚎哭。教育局局長楊潤雄今日(18日)出席活動後表示，局方提供教材是期望學校可因應內容，找到如何最適合不同年紀或背景學生的需要，又指今次事件引起社會討論，承認教學上需更配合學生的需要及年紀。局方一直信任學校及教師有能力選擇適合教材，如個別教師有疑惑可尋求校長或主任支援，若學校本身有疑惑，亦可向教育局尋求支援。

至於香港大學多位教授辭職或不獲續約，包括政府前防疫專家顧問、香港大學公共衞生學院院長福田敬二。楊潤雄指，每位教授決定到哪裏任教均是個人選擇，而最新《施政報告》中有政策吸引世界知名學者來到本地大學任教，形容是「正常流動的一部分」。他指，本港學術自由及院校自主受《基本法》保障，各院校均是按相關原則運作，亦是香港社會一直非常重視的社會價值。

公營學校下學年起新聘教師須通過《基本法》測試。楊指該測試會在明年1月舉行，現時報名人數大約有5,000多名，當局將會適時作出安排，通知他們如何參加考試。