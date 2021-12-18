科技節激發中學生投入科研熱　得獎者冀設計應用至社會

創新及創意對青少年未來發展非常重要，有助啟發各項能力。由香港無線科技商會主辦聯同資訊科技教育領袖協會、生產力局知創空間協辦的「中學生創新創意科技節」完滿結束。頒獎典禮今日(18日)於生產力局知創空間舉行，冀透過創新活動項目啟發中學生的想像能力、問題解決能力、創造力、邏輯推理、批判性思維及數據的運用，以激發學生對學習創意科技熱情。

科技節以「智慧防疫」為題中心，並環繞大數據、雲端運算、開放數據、區塊鏈和AI人工智能5大主題，其中3大比賽的冠軍得主，分別來自Hackathon創科馬拉松項目取得金獎的迦密柏雨中學、最強AR及VR挑戰賽金獎的瑪利曼中學、聖保祿學校，以及機械人創科挑戰盃金獎得主聖芳濟書院。場外更設有「創新科技學習方案」攤位，讓一眾合作夥伴展出為學生及教師而設的設備及專業服務。

VR金獎得主、來自聖保祿學校的區同學對獲獎表示榮幸，認為VR技術並不是相象中複雜，中學生都能應付。她又補充，創新科技是未來的大趨勢，故是次活動最大的得着是，知悉該如何利用VR技術，在抗疫上作出貢獻。來自聖芳濟書院的岑同學則獲得機械人創科挑戰盃金獎，表示對獲獎感到驚喜，但指又有些少遺憾，就是沒辦法令到比賽中的機械人設備升級至更具體，應用到社會當中。

主辦機構主席羅國明表示，是次科技節在過去六個月期間，舉辦了多達45場講座和工作坊，吸引來自147間中學及1500名中學生參與，明年初會將展會延伸至小學舉行，屆時同樣有實戰工作坊以及精彩展覽，給予小學生參與。