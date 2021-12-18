離島地區康健站啟用　為基層提供醫療服務

本港再有地區康健站提供基層醫療服務。由政府全資設立、鄰舍輔導會負責營運的離島地區康健站今日(18日)正式開幕。康健站自本年10月中開始試運，直至11月底期間，已招募了近200名會員，當中大部分已接受健康風險評估。針對離島地區人口分散，康健站計劃稍後加強外展服務，按需要定時派員到不同地方，例如南丫島提供服務。

離島地區康健站除基本服務外，亦會提供及推動優質睡眠、體重管理、肌少症評估及訓練服務。康健站又與醫院管理局九龍西聯網，特別是北大嶼山醫院緊密合作，籌辦活動和為出院病人提供相關的基層醫療服務，減少他們不必要地重覆入院，從而紓緩公營醫療系統的壓力。

該康健站由主中心和9個服務點組成，主中心位於大嶼山東涌下嶺皮2536號B座，9個服務點則分別設於香港傷健協會坪洲長者暨青少年鄰舍中心、長洲鄉事委員會、伊斯梅爾清真寺、大澳鄉事委員會、香港聖公會東涌綜合服務、博愛醫院陳士修紀念社會服務中心，以及鄰舍輔導會轄下的東涌綜合服務中心、大澳分處和愉景灣分處。其中一個服務點設於東涌伊斯梅爾清真寺，將有助接觸更多區內的少數族裔市民，讓不同種族的市民都能建立健康生活模式。

政府先後在北區、西貢、九龍城、油尖旺、灣仔設立地區康健站，以及在深水埗和葵青設立地區康健中心，食物及衞生局局長陳肇始主持開幕儀式時表示，地區康健中心及地區康健站由政府全資設立，並由非政府機構以「地區為本、公私合營、醫社合作」的服務模式營運，以善用區內網絡及資源，靈活地推動切合社區需要的基層健康服務。