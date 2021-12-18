女飛魚何詩蓓再奪短池女子100米自由泳金牌 三日內兩度封后

香港「女飛魚」何詩蓓(Siobhan)今日(18日)在世界短池游泳錦標賽100米自由泳決賽，游出破大會紀錄的50秒98，以0.33秒之差力壓瑞典天后史祖絲當封后，在三日內，兩度登上世界冠軍寶座。

何詩蓓周四(16日)在200米自由泳，以1分50秒31贏下香港游泳史上首個世界冠軍，兼打破瑞典名將史祖絲當的世界紀錄。她昨日(17日)轉戰100米自由泳，先游出51秒97，以首名晉級準決賽；再游出51秒82，以次名躋身決賽。

Siobhan在決賽第5線登場，身旁正是勁敵史祖絲當。這位24歲的香港代表，以24秒21完成首50米，再以50秒98觸池，打破大會紀錄，亦是全場唯一游入51秒的泳手，比亞軍史祖絲當快0.33秒，繼200米自由泳後，再登世界冠軍寶座。

完成兩個主項後，Siobhan明日還會出戰400米自由泳。

東京奧運代表何甄陶也傳來喜訊，他在男子50米背泳初賽游出21秒36，打破已故泳手杜敬謙保持的香港紀錄（21秒41）之餘，以第7名躋身準決賽。劉紹宇在50米背泳造出24秒42，吳宇軒在200米蛙泳造出2分13秒19，均無緣晉級。女將方面， 陳健樂在50米蝶泳排行27名，「大師姐」施幸余和簡棹桐在100米混合泳分列28和29名，悉數出局。