通關將設配額制　人流不足難以惠及本地行業

中港兩地通關在即，但配額如何分配惹起各界爭議。當局提出的配額制，是讓迫切需要、包括涉商務及公務等人士優先進行內地，對旅遊業並無幫助。事實上，本港多個行業已停頓多時，急需兩地全面通關，藉以人流才可開始踏入復甦期。旅遊業首當其衝，業界認為配額制難以帶動行業發展，雖通關已見曙光，但難以阻止業內出現倒閉潮。而保險業界代表亦指出，過去因旅遊業停滯，旅遊保險收入亦少之又少，希望盡快通關，或可研究邊境簽保單，帶動行業發展。

疫情導致封關20多個月，旅遊業界成為重災區。旅遊界議員姚思榮指，出入境冰封下，大部分旅行社沒有收入，無薪假、停薪留職成為常態。雖通關在即，但他稱社會對開關僅關注北上，實際上南下才可讓業界發展，並指出配額制限制業界發展，通關第一步難以協助業界復甦，配額需提升至以萬計，重新開放旅行團及自由行，才可令業界目睹復甦曙光。

此外，姚又稱按現時開關進度，預料明年第二季才可開辦旅行團，業界最早要明年中才可開始復甦，現階段僅「塘水滾塘魚」，如政府停止支援業界，將會令不少有經驗人士及客路流失，出現倒閉潮之餘，更不排除令旅客對香港旅遊業失去信心。

旅遊業停頓連帶令保險業受挫。香港保險業聯會行政總監劉佩玲指，雖則疫情下保險業界並非生意最差，但旅遊業停滯下，旅遊保險方面已經10多個月沒有生意，加上近年不少公司倒閉、裁員，導致勞工保險市場收縮。她又稱，人壽保險方面，因中港兩地不能通關，國內客戶難以來港購買保險，據保險業監管局數據指出，內地訪客新造保險方面，2021年頭9個月的營業額為4.7億港元，比去年同期的65億港元大幅下降92.7%；現時內地訪客佔行業的分額僅有0.4%，故業界已經轉為開拓本地市場，但整體收入與疫情前仍有距離。

曾有業界提出在中港兩地邊境簽署保單，劉指出未收到相關意見，認為政策涉及國家政府，要確保兩地人民健康，需要慢慢研究。對於兩地通關設配額制及熔斷機制，劉表示明白涉及風險管制，業界亦樂意配合措施，但希望盡快加大通關規模，以帶動業界發展及保險科技發展。如通關延遲，將會對旅遊保險造成持續打擊；對海外長期封關而言，亦有可能影響香港的金融及保險中心的地位。