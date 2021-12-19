通關引業界隱憂　恐融資擔保計劃立即還本

疫情重創各行各業，政府推出中小企融資擔保計劃的還息不還本安排，為中小企「吊鹽水」，但封關多時，不少行業仍僅靠政府支援吊命，未能成功轉型。香港化粧品同業協會監事長何紹忠指，港府早前延長該計劃的「還本」日期，但業界仍擔憂一旦通關，政府就會讓企業「還本」，惟屆時業界未能立即步出疫情陰霾及復甦，擔心措施反而會令業界出現倒閉潮。

疫情令兩地遲遲未能通關，何紹忠估計零售業界營業額跌幅逾半，至今仍持續，雖則通關在即，但配額制仍令往來情況「來港易、北上難」。他批評港府對通關機制的討論不透明，例如甚麼情況下可以加大配額、如有多宗輸入個案會否採取熔斷機制等，令業界難以部署是撤離市場，還是繼續留守。

對於政府的支援措施，他指出防疫抗疫基金在疫情初時有積極提振作用，而政府提出的中小企融資擔保計劃本意是協助企業過渡，但卻未能讓其靈活轉身。他指出不少企業申請中小企融資擔保計劃及取得貸款，倘若通關未有時間表、甚至延遲，將會令企業無所適從，更恐怕通關時政府要求企業「還本」時，一來政府會出現壞帳情況，二來會引致企業破產。

此外，他指疫情期間，業界雖轉型至網上業務挽留客源，但客人對部分產品仍不會採取「無感消費」的態度，舉例指化妝品仍需要親身試驗、帶貨，並非靠網上瀏覽就可促成生意，故油尖旺一帶的實體店因封關失去內地客源後，早已出現倒閉潮。