惡客闖水塘玷污水源　亂棄底褲洗碗洗腳　澗生綠藻危食水安全

位於大埔的船灣淡水湖是本港第2大淡水湖，儲水量多逾2億立方米，是新界東居民食水主要供應源之一，但屬淡水湖集水區的新娘潭瀑布，卻被遊人亂拋垃圾、嬉水濯足，嚴重威脅集水區水質潔淨，洗腳水循集水道流入水塘，勢污染萬千居民食水！東網向水務署查詢發現，今年首3季，該署就進入或擺放任何物件於水務設施部分的水中而違反《水務設施條例》檢控個案已達29宗，較去年同期整體違反條例的宗數上升2倍。環保界人士促當局加強巡察及執法，保障水質及環境。

疫情下難以外遊，不少市民寄情各區山水，卻令郊野環境大受破壞。市民黃先生發現，近月每逢假日大埔新娘潭均人流如鯽，不少遊人懶理警告走入潭中戲水玩樂，潭邊及地上垃圾隨處可見。據他拍攝的照片可見，2名身穿疑似古代裝束的人，進入瀑布「打卡」，並在潭邊放置十多盞水燈，恍如古代戲劇場景。黃先生擔心遊人的行為會污染水質，帶來衞生風險，甚至影響本港食水質素。

水務署確認，新娘潭瀑布位於本港集水區內，所收集的水會於船灣淡水湖先作儲存，上址的食水會供應多區市民使用。東網記者上周日(12日)下午直擊新娘潭瀑布、鄰近的照鏡潭瀑布，可見水質一般，潭水未算清澈，潭邊更見海藻於石澗積聚。潭邊及水中有大量遊人留下垃圾，包括膠樽、煙頭、包裝袋等，更發現兩條內褲，一條掛樹枝，一條藏於石縫中。記者更目睹有人疑似在上址野餐，及用溪流清洗碗碟。

綠色力量總監鄭睦奇表示，集水區衞生情況與食水安全息息相關，政府應該投入資源、加強執法，並應教育市民了解環境與日常生活「軟硬兼施」。他查看東網拍攝的照片時，指出溪流水質有異常，一般情況下不應有太多綠藻，最近巡視上游村落附近時未見排放污水問題，相信水藻與遊人在潭中戲水有關。

鄭解釋，人體與衣物少不免帶有化合物，尤其當市民搽了潤膚膏，又或是衣物殘留洗衣粉等。當市民在潭水嬉戲時，會將氮、磷等成份帶入水中，令水中充滿「營養」，積聚的養分令部分藻類過度繁殖生長，出現「藻華」。大量藻類會消耗水中的氧氣，減低水中溶氧量，或令部分生物缺氧，亦會釋出物質令食水產生異味，又有部分藍綠藻物種會釋出毒素，影響水質。即使眼見溪水清澈，但水中或已存大量真菌、細菌等微生物，坦言「見到水藻我就唔會落水」。

水務署亦向東網證實，今年首3季曾收到2宗有關於新娘潭瀑布游泳或污染水源等的投訴，署方巡查時發現1名市民進入新娘潭瀑布水中，正跟進此個案的相關檢控工作。

至於首3季的檢控情況，已向因進入或擺放任何物件於水務設施部分的水中而違反《水務設施條例》作出29宗檢控，較去年全年的18宗檢控增加，亦較去年同期整體違反條例的宗數上升2倍。水務署稱，定期從船灣淡水湖抽取樣本檢測，結果顯示水質正常，而所有原水亦會經濾水廠作全面處理，以確保水質符合香港食水標準。而漁護署則指在9月至11月，共接獲4宗有關在新娘潭河溪有垃圾的投訴，並稱已派員到場視察、清理垃圾及加強巡邏。