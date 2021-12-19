集水區告示不足遭忽略　行山人士籲大眾自律

集水區變嬉水區，東網記者直擊現場發現，當局雖擺放了告示牌，且有中文版本的指示，但有行山人士認為告示牌易被人忽略，數量應再增加。記者詢問途經山友，亦指不清楚新娘潭瀑布是集水區，若情況屬實，直斥脫鞋嬉水污染食水的行為要不得，希望水務署應加告示牌數量及加強教育，亦促郊遊人士自律，勿再污染環境。

山客黃小姐指出，在水潭放水燈等戲水行為「不是太好」，當了解水潭為食水集水區後更明言「唔得啦」，並指即使食水會再作處理，但若從未受污染會更好，希望市民自律。她又指郊遊過程雖見到有集水區告示牌，但數量不多，自己亦未有留意告示牌上的內容。

在新娘潭瀑布前拍照的陳先生認為，在潭中戲水耍樂並不合適，認為大自然屬於大家，一般拍照留念並無問題，但不應走入水中或破壞生態。他認為山水雖然會經過濾及處理才供應市民，但始終觀感不太好。他又認為水務署應多教育市民，不應在集水區洗腳。

常到附近行山的Winnie亦指，遊人不應隨意走入山澗之中，不僅污染食水的問題外，更憂慮安全問題。她指，水流或會隨時轉變易生危險。她表示，雖然見到集水區有足夠告示，但認為不會有人理會，「佢係理你，一張(告示)都夠」，只希望大眾自律，並指自己會帶走所有垃圾，包括已更換的口罩。