「焙」訓新方向　單親母自強

甜品予人幸福滿足的感覺，若這件甜品還盛載單親媽媽的心機及創意，想必吃下去的意義更深遠。尖沙咀一間超市內，最近開設一家社企烘焙店，不但隱於超市自成一角，更是許多失意婦女發揮創意甚至尋覓人生意義的平台，讓她們使用專業烘焙工具製作甜品，再放上超市貨架，收穫應得回報。育有3孩的單親媽媽曾一度迷失，卻在店內尋回自信，自家製作的芫荽曲奇深受歡迎，令她滿心歡喜。同為單親媽媽的社企創辦人則冀將理念逐步擴展，讓更多婦女受惠，亦透過她們的創意，為疫下市民送上一點甜。

作為單親媽媽超過10年的Jade，憑藉雙手養大3名子女，她一直心繫烘焙，過往小孩未長大，她必須一邊工作一邊照顧孩子，含辛茹苦將其養大，才發現過去一直埋沒了自己的興趣及才華。當她在偶然機會下接觸到社企烘焙店，才抱着戰戰兢兢的心情，來到這個隱於超市內的小角落一試身手。齊全的烘焙工具及設備令她眼前一亮，很快就重拾她的烘焙初心，製成別具特色的芫荽曲奇和綠茶曲奇。Jade將之放進小玻璃瓶內，貼上價格標籤，然後放在貨架上，當客人將之買走，她將會獲得一定收益。

將婦女的夢想變成幫補生計的手藝，也是社企烘焙店的理念。本身亦為單親媽媽的社企烘焙店B FOR BAKERY創辦人Vivian，同樣一邊照顧兩個小孩，一邊工作，她最快樂的時光是與子女一起製作甜品，除了培養親子感情外，也喚醒她原來單親媽媽也可靠自己的技能來展現自身價值。

Vivian發現很多媽媽都醉心製作甜品，當中更有不少是高手，而烘焙店就作為一個平台讓她們去發揮創意，同時尋回自己的價值。她明白許多媽媽忙於管教子女，將精力都放在家庭上，甚至為生計做着不愛的工作，忽略自己的興趣。看到烘焙店真的協助她們提升自信，也希望社企烘焙店進一步擴展，將來協助更多有需要的婦女找到人生新方向。Vivian表示目前已有5位來自不同階層，人生經歷各異的婦女在烘焙店製作自家甜品，這些甜品都極具創意，除了Jade的曲奇外，還有杏仁榛子蛋白脆、紅莓瑪德蓮及薑餅片等，這些特色甜品不但美味可口，更盛載一眾婦女的心意及夢想。