東方日報A2：Omicron殺入油尖旺　佳節全民疫慌

本港錄得首宗新變種病毒Omicron闖入社區個案，油尖旺高危、聖誕新年勢心慌慌！衞生防護中心證實，日前確診染疫的國泰航空一名36歲貨機機師感染Omicron，迄今本港已有14宗Omicron個案。由於該名機師在油麻地、尖沙咀及旺角等地行蹤處處，發病前的潛伏期更走盡九龍新界，且多次進餐，恐脫口罩時已將病毒帶入本港社區。國泰再一次成為本港防疫大漏洞，不但揭示該公司的閉環管理有漏洞，且全城再陷新變種恐慌，連帶中港快將恢復通關亦變得「危危乎」。

日前確診的36歲國泰貨機機師（個案：12513），於上周一從美國經航班CX2071抵港，並於15日發病。他抵港後按相關豁免人士規定接受醫學監察，其強制檢測採取的樣本確診，帶有N501Y變種病毒。該機師已於3月22日及4月15日在香港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。昨日​衞生署衞生防護中心表示，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認該機師帶有Omicron。

因應國泰機師日前確診，政府早前已將其於油麻地祥興大廈的居所封區強檢，中心亦已加密相關居民及大廈內工作人士的強制檢測次數，相關人士須於指明日期，即本月18日、19日、20日、23日、28日及明年1月4日進行強制檢測，已打齊針的人士亦包括在內。

除了其居所外，染Omicron國泰機師於病毒潛伏期間逗留過的地方，均被納入港府連日來公布的強制檢測公告。公告顯示染疫機師的足迹遍布九龍新界，例如他從美國抵港後，發病當日除了晚上到過麥花臣遊樂場的流動採樣站作強制檢測外，亦曾到訪油麻地生記粥麵購買食品，及廣華街惠康。

至於另外兩宗Omicron輸入個案，分別為30歲及27歲男子（個案12514及12515）。前者於15日從加納經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，同日開始流鼻水，他已在香港接種兩劑復必泰疫苗。後者則於15日從巴哈馬及美國經航班SQ007抵港，翌日出現咳嗽和失去嗅覺的徵狀。他已在香港打兩針科興疫苗，亦帶有抗體。二人均於入境時，在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果證實染疫，並帶有N501Y變種病毒株。

專家近日已提出，本港外防輸入漏洞處處，聖誕及新年人流高峰期將至，有必要進一步加強，惟言猶未了，機組人員染疫、並帶入社區的個案連環爆發。有政圈人士擔心，本港與內地磋商恢復通關多時，準備工作亦進入最後環節，新變種病毒進入社區的個案實在不能接受，原本有傳於月底前通關，現在亦恐生變數。

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