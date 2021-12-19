灣仔茂蘿街7號許願樹應用互動藝術科技　開放首天錄逾3000人次

由市區重建局負責管理的保育項目「灣仔茂蘿街7號」，經重新定位營運後開展首場公眾活動，設立首棵高達4.5米的互動光影「許願樹」裝置。昨日活動舉辦首天已吸引逾3,000人次市民到訪，在聖誕佳節前向「許願樹」祈願。市建局行政總監韋志成今日(12日)發表網誌，形容上述互動裝置創下了本港首次將互動藝術科技，應用在歷史建築活化項目的紀錄。

灣仔茂蘿街活化項目涉及茂蘿街及巴路士街相連兩列共10幢二級歷史建築的戰前樓宇。負責今次互動裝置的創作團隊項目總監指出，互動藝術科技是指，透過應用多種互動科技於藝術創作中，豐富藝術創作的內涵，同時促進與參觀者的交流，加深體驗和感受，達致文化傳承的效果。儘管不少大型美術館和博物館均積極推廣藝術科技發展，但將相關概念應用在保育活化項目上，則屬於全新領域。為了今次裝置更出動了逾10個不同專業界別，50人的團隊，包括建築師、結構工程師、保育建築、燈光特效、燈光系統、跨媒體、程式設計師和技術人員及作曲家等參與。

韋志成引述古物諮詢委員會主席蘇彰德意見，指出今次裝置對向公眾推廣歷史建築活化工作，起了示範作用；又認為此等創新的活化手法，可同樣適用於舊政府建築物、博物館，以至較偏遠的鄉郊歷史建築。韋志成續指，市建局正探索如何善用轄下各區重建和保育項目內的社區空間，應用藝術和科技等不同元素。