羅致光指家居照顧服務提升待遇　人手依然嚴重短缺

勞工及福利局局長羅致光今(19日)在網誌再次談及安老服務。羅指，日間護理服務短缺，2018年底的輪候時間為12個月，之後透過「長者日間護理單位買位計劃」將服務延伸至私營安老院及自負盈虧安老院。至今已設立7間「日間護理單位」，截至上月底，平均輪候時間已稍為紓緩至8個月。不過，他承認，雖然政府增加了資助，而機構亦提高了薪酬，人手短缺依然嚴重，空缺仍然高企。

羅致光指，居住在社區體弱長者提供的資助社區照顧服務有很多類別，一是到長者家中提供的家居照顧服務；二是讓長者到設在社區的「日間護理中心」，或是附設於安老院的「日間護理單位」接受日間的護理服務。

「日間護理中心」在2000年擴大規模，由一般的每中心40個名額，增加至60個名額；現時的獨立「日間護理中心」約有三分之一的名額是60個或以上，最大的一間有123個名額。

「綜合家居照顧服務」及「改善家居及社區照顧服務」都為體弱長者提供家居照顧服務，現屆政府將名額由2017年7月的8,365個增加至2021年4月起的13,365個，增加達60%。輪候時間由2018年的高峰期18個月，大幅減低至最近的平均5個月。

羅指，雖然仍與「零輪候」時間有一段距離，但是近8年以來，體弱長者輪候家居服務時間最短。

「長者社區照顧服務券」試驗計劃始於2013年9月，名額1,200個。第三期的試驗計劃將於2023年9月完成。因此現時仍難以確定會否於2023年9月後恒常化，還是進入第四期的試驗，增加多項可使用範圍及其靈活性。現時服務券的總數為8,000張，是2017年7月時的3,000張的2.67倍。

羅認為，日間照顧服務的樽頸是地方和處所，依家居照顧服務的主要樽頸是人手。政府透過整筆撥款資助制度，參照相關職位的中點薪級，自2018-19年度開始將嚴重短缺的職位的資助額提高兩個薪級點，以一名家務助理員為例，其中點薪金現時為每月17,675港元，在整筆撥款資助下提升至20,035港元。

然而，由於服務需求在幾年內大幅度增加，人手要求亦相應大幅度增加，雖然政府增加了資助，而機構亦提高了薪酬，人手短缺依然嚴重，空缺仍然高企。以家務助理員為例，過往幾年的空缺率仍然維持在18%至21%之間。