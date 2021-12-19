歷史建築易受雨水及蟲蛀威脅　建築署須定期「出手」修復保養

本港現有至少逾1,400幢歷史建築，此等歷史建築的修復及保養工作大多由建築署負責。發展局局長黃偉綸今(19日)發表網誌，引述建築署代表指由於多數歷史建築屬於磚木結構，應對雨水和自然環境對建築物的影響，正是署方在維修保養上面對的最大挑戰。他以二級歷史建築香港仔蒲窩青少年中心為例，指該建築歷經滲水、發霉、生鏽及蟲蛀的洗禮，須由建築署及營運機構共同盡力將其保持原貌，不至「走樣」。

黃偉綸指出，建築署轄下的物業事務處負責保養74個政府擁有的古蹟、135幢已評級的歷史建築和多個具考古研究價值的地點，包括中西式建築物、燈塔、漢墓、碉堡、炮台、石刻、石灰窰等。此物業事務處除了為歷史建築進行翻新、裝修、改建、加建和改善工程外，還會進行緊急修葺工程。

黃偉綸引述建築署高級屋宇保養測量師（文物保育）劉令怡表示，大多歷史建築結構與磚木有關，以蒲窩青少年中心為例，現為二級歷史建築，其前身為香港仔警署，位於香港仔海旁山坡。儘管建築署去年就建築群完成預防性維修工程，包括復修當中兩座大樓的中式木結構瓦頂、去除依附紅磚外牆而生的植物、堵塞磚縫等。如今相關的植物又重新生長，加上建築群與背後的斜坡接近，通道狹窄，令本身負責營運的機構難以自行清理瓦頂去水溝的枯葉，導致雨季後出現室內滲水問題。

建築署助理工程監督黃家耀解釋指，蒲窩的外牆與瓦頂之間有去水溝，維修人員需要定期清理，避免去水溝淤塞，否則易致屋頂滲漏，長遠對歷史建築的木結構帶來安全隱患。另外，建築物外牆的木配件和欄杆易受雨水影響而發霉和生鏽，署方須定期進行防霉及防鏽工程，力保其外貌良好。至於建築群的內部，蒲窩室內的木地板曾被白蟻侵蝕，建築署需先清除腐木，再進行防腐及放上白蟻藥餌，方能把木板修復。

蒲窩青少年中心經理黃沛霖表示，營運機構有責任在雨季來臨前加強清理瓦頂上的樹葉枯枝，但營運團隊缺乏文物保育專家，故平日維修保養歷史建築方面確有困難。當有颱風或下大雨時，如建築物受到嚴重影響，團隊會向建築署作出通報，與署方合力把歷史建築保持在最好的狀態。