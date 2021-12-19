港康碼累計59.1萬人登記　粵港南下北上需換碼

通關在即，創新及科技局長薛永恒今（19日）表示，截至早上8時，約59.1萬人申請「香港健康碼」帳戶，當中逾34萬人已啟動帳戶，「港康碼」系統暫時運作暢順。他又指，正式通關時手持「港康碼」的市民，可以在政府網頁轉換成「粵康碼」，而安排將是粵港對等，即北上和南下都要轉換健康碼。

薛永恒在電台節目中表示，申請人需要上載最少21日的「安心出行」紀錄，並強調只要過境人士不是高風險，便不會將紀錄轉交內地政府。而內地防疫抗疫專家上月來港視察後，已確認本港具備通關條件，但具體通關時間仍有待中央決定。薛希望很快有好消息，強調港府已做好準備，全力以赴，與中央部委及廣東省衞健委等做好通關前期配套。

薛永恒又談到，美國打壓中國創科企業設置投資限制等，做法無理且損人不利己。現時全球面對不少挑戰，包括氣候變化及人口老化，認為合作用好科技才是正道，雖美方打壓的確會影響到香港，但本港作為開放城市可在其他國家地區找到所需的配套，把影響減至最低，坦言有信心可克服困難。