Omicron個案進入社區　許樹昌倡設專門檢疫酒店予高危地區入境人士

變種病毒Omicron來勢洶洶，本港昨日(18日)出現首宗Omicron流入社區個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(19日)在一電視台節目表示，雖上述Omicron患者的居所在封區強檢後未發現確診個案，但病毒有潛伏期，仍有需要觀察14天，確保緊密接觸者、社區曾接觸人士中沒有出現新個案；又建議當局為從Omicron高危地區抵港人士設立專門檢疫酒店。

昨日確診染Omicron的36歲國泰貨機機師，於發病後曾走入社區，包括食肆及店舖。許樹昌指，該機師曾於社區逗留3天，雖然其居所，即油麻地祥興大廈在封區強檢後未發現確診個案，但病毒有潛伏期，加上封區強檢時仍有50戶沒有人應門，因此仍然需要觀察14天，確保緊密接觸者、社區曾接觸的人士中沒有出現新個案。

許樹昌又指實行機組人員14日指定檢疫將對航空公司人手安排造成影響，故政府允許他們回港後進行居家檢疫。惟他表示此做法存隱憂，舉例機組人員要外出做檢測、購買食物等與社區有接觸的活動，有可能將病毒帶入社區，認為政府需設法填補漏洞，建議若人數不多，政府可考慮派人上門收取樣本。

許又以內地廣東省越秀區的Omicron個案為例，指該患者已完成14日檢疫，回家後仍確診，並感染同層住戶，認為閉環式管理都存漏洞。

有傳中港兩地將於聖誕節恢復有序通關，許表示因應廣東省越秀區及本港均出現1宗Omicron個案流入社區，認為穩陣起見兩地觀察14日，如沒有爆發便可進行通關。

至於入境方面，本港已收緊入境要求，港府陸續將出現Omicron的國家納A組指名地區名單，許指若英國被加入名單上，預料不少英國留學生會在假期回港，檢疫中心將爆滿，建議政府安排檢疫酒店，專門接待從Omicron高危地區的入境人士，又指檢疫酒店應維持走廊空氣流通、增加高效能的空氣過濾機等。

另外，就港府研究推出「疫苗護照」，屆時市民須接種疫苗進入所有餐廳及表列處所。許認為此做法為大勢所趨，表示相信過年後，港府將推行疫苗護照；另建議在Omicron肆虐下，無論接種科興疫苗或復必泰疫苗的市民，都應盡快接種第3劑疫苗。