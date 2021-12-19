今增8宗輸入病例均已打疫苗 其中7人驗出變種病毒

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(19日)新增8宗輸入確診個案，個案涉及5男3女，年齡介乎20至62歲，他們均已接種新冠疫苗，當中7宗涉及變種病毒株的感染。至今本港個案累計12,527宗，另有少於10宗初步個案。

新增個案中，7人由高風險的A組指明地區抵港，1人由抵港當日從中風險的B組指明地區抵港。當中3人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果證實染疫，分別是59歲男(個案編號：12525)、46歲男(個案編號： 12526)及26歲女患者(個案編號：12527)。

上述59歲男患者於上周五(17日)從法國經芬蘭乘搭航班AY101抵港，帶L452R變種病毒，已於4月20日及5月11日在香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗；而46歲男病人為機組人員，他於上周五從意大利經航班CP134抵港，染N501Y變種病毒株，並已於6月22日及7月27日在意大利接種2劑復必泰；至於該名26歲女子則於上周五從英國經航班VS206抵港，帶N501Y變種病毒，她已在6月28日及7月21日在香港接種2劑復必泰。

此外，1名62歲女患者(個案編號：12528)，於上周三(15日)從瑞士經芬蘭乘搭航班AY101抵港，到埗前1天已發病，抵港後在北角華美達盛景酒店檢疫期間確診，其變種病毒株檢測結果待定。她已於5月29日及6月26日在香港接種2劑由內地研發的科興疫苗。

餘下4宗個案均涉及N501Y變種病毒株。22歲男病人(個案編號：12529)於昨日(18日)發病，上周三從西班牙經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在西營盤華麗都會酒店檢疫期間確診，他已於5月8日及5月29日在香港接種2針復必泰疫苗。20歲女患者(個案編號：12530)於上周一(13日)從英國經航班CX252抵港，在中環「蘭桂坊酒店@九如坊」檢疫期間確診，已在3月22日及4月12日在香港接種2劑復必泰。

42歲男外傭(個案編號：12531)沒有病徵，於上周一從印度經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，在指定檢疫設施，即青衣華逸酒店檢疫期間確診。他已於7月25日及9月16日在印度接種2劑由印度研發的Covidshield疫苗。最後一人為31歲男子(個案編號：12532)，於上周三從肯尼亞經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在赤鱲角富豪機場酒店檢疫期間確診。他已於3月4日、3月25日及11月23日在中國內地接種3劑由內地研發的國藥疫苗。

另外，油麻地碧街44至48號祥興大廈被納入強檢名單，相關的指明人士須於明日(20日)進行檢測，並須自行監察直至21天屆滿。

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時有2名確診病人出院(個案編號︰12461、12464)，並會繼續進行出院後的14天隔離，至今共有12,184人康復出院；現時共有86名確診患者，分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心留醫，當中1名確診的八旬漢(個案編號︰12431)，其餘情況穩定。