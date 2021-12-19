職安嚴重違例案新罰則再調　新建議最高罰款上限2000萬元

職安健法例罰則修訂一直只聞樓梯響，據悉，政府擬就職安健法例嚴重致命或受傷個案再調整方案，將會由原先建議的5,000萬港元再下調至最高2,000萬港元，估計明年一月由勞工顧問委員會討論，並於新一屆立法會復會後，提交條例修訂草案。有關注工業傷亡團體認為，商界過分擔憂，即使涉及致命意外，亦未必構成「極嚴重」違法情況。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，條例精神是令僱主為員工的安全多一份關心、考量，但阻嚇力的重點是於判決上，由於法庭會考慮過往判刑，變相若以往判得少，罰款亦不會太多，因此調高罰款代表調高判決基礎，亦令法庭能展示出工業傷亡意外的嚴重性。

她續指，最重要是勞工處做好搜證、做好檢控，又提到嚴重程度達「可公訴罪行」的違法個案，即僱主「明知有問題，故意沒要求員工做安全措施」，相信數量不多，若有的話罰得重都應該。

是次將會是嚴重致命或受傷個案罰則的第3次修訂，勞工處2019年提出將上述個案，最高罰款額定為被定罪單位的營業額的10%或600萬港元，以較高者為準，當時商界極力反對與營業額掛鈎，認為無上限的罰則令罰款過高，間接影響業務。

政府再於去年11月提出新方案，取代最高罰款額可與營業額10%掛鈎的建議，經參考多國實行的措施，建議罰款金額為600萬港元至5,000萬港元，惟商界仍感罰則過重。