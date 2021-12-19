嗇色園為31人舉行入道儀式　成近10年最後一屆

嗇色園今年創園百周年，今(19日)為31名新晉弟子舉辦成為道長正式入道、皈依道教的宗教儀式。嗇色園指，由於會員人數有限，今屆將會是近10年最後一屆。今屆科儀新晉弟子中，超過6成擁有大專學歷，更有超過3成半擁有碩士或以上學歷。

嗇色園今在假大殿前第一參神平台舉辦第9屆「道教全真道皈依冠巾證盟科儀」，由科儀主科嗇色園黃大仙祠普宜壇監院李耀輝（義覺）道長上稟諸天諸神，新晉弟子名登天曹。其後由監度師余君慶 （謙知）道長宣讀經文，並向31名皈依入道的新晉弟子，又稱「戒子」，授以經檀香薰淨的道袍，並由證盟師鄧立光（純通）道長宣讀經文，及為弟子戴上道帽，當中有冠巾之意。

戒子最後獲主科李監院以「清規戒尺」授戒，並獲授皈依傳道引籙（道牒），代表正式入道，成為「普宜壇」弟子，皈依「道、經、 師」三寶。31名戒子要立下清靜心、大願心及堅固心的三大慈願，象徵入道後需要清心寡慾，抱有行善及堅毅之心。 皈依入道黃大仙祠普宜壇後，新晉道長同時成為嗇色園會員，將肩負宣道弘法之重任，積極對外宣揚道教文化及黃大仙。

嗇色園自2006年起定期舉行「皈依冠巾證盟科儀」，即為道長正式入道、皈依道教而舉行的宗教儀式。今屆科儀新晉弟子通過本園特設的「道教文化課程」、宮觀科儀文化等多重考核與訓練， 正式入道。