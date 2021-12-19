配合力谷第3針　傳接種中心將回復每周無休「朝8晚8」運作

新冠變種病毒Omicron「攻港」，加上有研究顯示Omicron可大幅削弱疫苗功效，其中，由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗抗體水平被削後，仍高於由內地研發的科興疫苗，而政府早前公布計劃明年初起，將擴大由復必泰第3劑接種安排，衞生署轄下的科學委員會將於本周四(23日)開會商討安排。目前有逾290萬市民已接種復必泰，有傳政府考慮到不少市民明年或需「補針」，故10間疫苗接種中心明年1月起，回復原來的每周7天「朝8晚8」運作模式。政府發言人今日(19日)回覆東網查詢時表示，當局不時檢視市民接種新冠疫苗的需求及接種中心運作，如運作上需任何改變，將會適時公布。

新冠疫苗接種計劃今年2月26日開展，供優先群組接種由內地研發的科興疫苗，當時接種中心的運作時間為每周7天「朝8晚8」，而復必泰接種服務則在3月10日開始。至現時，全港有21間社區疫苗接種中心，當中11間只營運至本年底，其餘10間則延長至明年3月底。政府亦於上月起，縮短疫苗接種中心服務時間，只有周六及周日維持「朝8晚8」服務，其餘日子則為「朝10晚6」運作；逢周三休息。

據了解，政府考慮到明年起接種中心數目減少，但同時復必泰第3針開放予全部合資格人士，接種需求或會大增，加上接種中心平日晚上6時關門亦不方便上班市民，故打算延長接種中心服務時間，由現時的周一至周五早上10時至晚上6時，回復至早上8時至晚上8時，而本來訂為休息的周三亦會開放預約，意味一周7天都會提供接種服務，相關工作現正籌備。

康健國際醫療集團是營運疫苗接種中心之一，其營運總監梁國齡接受傳媒訪問時表示，政府有通知疫苗接種中心將會延長每日服務時間。他指，疫苗接種中心的人手需跟隨政府編制，其中人手的下限需為整體接種站的三分之一，相信即使未來接種人士增加，有能力應付需求。

中大及港大的研究早前發現，復必泰疫苗對Omicron變種病毒的死亡及重症仍有保護作用，早前政府已表示計劃明年初開始，擴大復必泰疫苗第3針接種安排，不再局限於高風險群組接種，科學委員會將於周四開會商討安排。根據政府資料顯示，截至昨日(18日)的過去一周，平均每日有7,123人接種第3針，但打首針的人士平均每日僅有3,571名，反映第3針需求高於第1針。