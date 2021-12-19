專家對第3針説法不一　梁智鴻籲取共識免市民無所適從

港府早前預計將於明年1月擴大第3針新冠疫苗接種計劃，醫院管理局前主席梁智鴻今日(19日)出席電台節目表示，新冠肺炎疫情發展難以預計，建議專家小組開會討論後應取得共識，避免專家說法不一，令市民無所適從。

繼早前疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，市民毋須急於打第3針，認為間距6個月是合適時間。但政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則提出，市民或需縮短第2針與第3針的相隔時間。而梁智鴻今稱難以預料疫情發展，並舉例指2003年沙士有數百人死亡，但數個月後自行消失，認為專家可在開會後獲得共識，並以統一口徑告知市民。

此外，談及公立醫院醫護流失率嚴重，梁認為需尋找治本方法，又說即使聘請海外醫生，仍需要通過基本試才可掛牌，以確保市民獲得達到基本醫療水平的服務。

至於政府最近收緊防疫政策，要求出入餐廳時須強制使用「安心出行」，梁指政府應思考如何平衡健康與民生，例如應考慮到沒有智能電話的長者、視障人士等如何使用安心出行。