免費乘車日適逢周末　工展會旺丁又旺財　攤檔生意額大增2成

免費乘車日適逢周末市民外出，吸引大量遊玩，而位於維園的第55屆工展會場面更是墟冚！東網記者今午(19日)3時許巡視工展會會場，發現該處人頭湧湧，選購心頭好的市民源源不絕，目測有近500人排隊入場，一度「打蛇餅」。有居於屯門的市民表示，因應免費乘車日特地坐車前來掃貨，花費逾萬港元滿載而歸，購入鮑參翅肚用於新年送禮；有攤檔負責人則指生意額比平日大升20%，感到非常滿意，笑稱「伙記做到無停手呀」。

工展會今午3時起人流已絡繹不絕，直到傍晚約6時場內仍有大量人流。原居於新的市民吳小姐興奮地表示，今日特地趁免費乘車日外出，花費約4,000至5,000港元，大多為鮑參翅肚、零食和茶包，最滿意是購入了福袋及鮑魚，因「比平常平許多」，更可用於新年送禮，過個好年。她又稱今年工展會優惠較多，今日人流因免費乘車日而極為暢旺，由下午5時許到晚上7時左右，消費氣氛仍然熾熱，亦讓她很開心。

市民徐先生則指每年均會到工展會購物，今天是周日特地與家人小朋友一同進場，購物更花逾萬港元，比預期大增，他稱自己大多購買冬蟲夏草、廚具等，對今年工展會消費氣氛感到滿意「起碼大家願意消費，可以刺激經濟」。

台式食品攤檔負責人蔡先生見生意興隆亦笑逐顏開，他高興地表示因免費乘車日令人流劇增2至3成，對比早前的營業額大增2成，感到非常滿意「今日都做不停，要忙着一邊補貨上貨兼出貨」。他續稱今年雖然沒有做禮品包，但亦有蛋捲禮盒等吸引客人購買，「客人會特地看食用期限，打算用於新年送禮」，期望以後生意額仍可繼續保持。