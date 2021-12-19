政Whats噏：梁翊婷稱「經過」撐候選人　李洪波：唔好當我哋傻

民主黨（白鴿黨）內訌不絕，近日又因為係咪支持非建制候選人而令內部矛盾加劇，其中該黨副主席梁翊婷同元老李華明等人更因擅自支持候選人違黨紀，受紀律委員會調查，梁及後更稱現身該候選人造勢大會現時係「行街經過」。唯一獲白鴿黨批准以個人身份支持非建制派候選人嘅荃灣區議會前副主席李洪波就話，唔理解梁嘅行為，又指對方說法欠誠實，直言「唔係啊嘛，唔好當我哋係傻先得㗎」。

李洪波認為該黨喺係咪容許黨員以個人名義支持非建制派候選人方面嘅決定，應可再寬鬆處理。佢話理解李華明支持候選人嘅原因，指佢哋有多年交情，喺人情及理念上有理由以個人身份支持，之但係喺程序上有違黨規，都希望黨可以喺執行黨紀同時亦有所諒解。

之但係，對於梁翊婷，佢就有唔同諗法。佢話一開始認為梁可能後生，對黨紀了解有限，後來事件亦惹黨員關注，梁理應先做檢討。但梁及後仲繼續以違反黨紀嘅做法處理事件，直言由諒解變成唔太理解。

佢認為梁或者從政經驗太淺，指梁同所支持候選人並無深交，即使對方冇梁嘅支持亦好大機會當選。佢又批評梁稱行街經過嘅說法難被認為係誠實解釋，無奈指「唔係啊嘛，唔好當我哋係傻先得嫁」。佢又話如自己當時不獲黨批准申請，他亦會尊重黨決定唔會以個人名義支持候選人，強調呢個係對黨嘅忠誠。

白鴿黨早前就支持非建制派候選人一事陷入分裂，繼梁翊婷涉違黨紀，以個人身份簽署文件支持其中一名候選人後，同被視為該黨「主選派」嘅成員蘇逸恒唔單止已簽署同意書，同梁一樣支持同一候選人，據了解喺嗰位候選人嘅宣傳橫額上，亦印有蘇嘅大頭相助選添！

實際上，曾有黨員指有「主選派」黨員已退黨，批評梁同蘇仍保留黨籍，但又唔遵守黨紀，質疑佢哋有何圖謀，呼籲佢哋退黨，又認黨內應認真考慮係咪要凍結該等人士嘅黨籍及罷免梁副主席嘅職務。據了解，連同早前同涉違黨規嘅李華明，紀律委員會已就3人嘅投訴立案調查。