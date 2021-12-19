2初步個案曾到訪 大埔2街市等13處納強檢
2021年12月19日 23:52
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位於大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓的熟食中心及街市被納強檢名單。
再有13個地點涉及2宗初步確診的輸入個案，被納入強檢名單，當中包括國泰機場寰宇堂頭等貴賓室，以及大埔2個街市，即大埔墟街市及寶湖道街市！政府今晚(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該13個指明地方的人士，須於本周二(21日)或之前接受病毒檢測。
2宗輸入個案患者曾到訪地方如下：
1.青衣青衣路1號藍澄灣1座
2.大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場1號客運大樓離港層7樓7T090號舖can.teen
3.旺角亞皆老街8號朗豪坊商場4樓美食廣場
4.大埔大埔頭230A號太湖山莊18A座
5.大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場1號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室
6.沙田大埔公路沙田段6001號香港賽馬會沙田會所2樓銀袋咖啡室
7.大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心
8.大埔寶鄉街46至52號美雲樓地下A舖廣成麵家
9.沙田大埔公路沙田段6001號香港賽馬會沙田會所3樓凱旋廳
10.大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓地下至2樓大埔墟街市
11.旺角彌敦道700號21樓2102至2107室康橋醫學
12.尖沙咀麼地道68號帝國中心地下高層UG43號舖韓珍
13.大埔寶湖道3號地下寶湖道街市
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