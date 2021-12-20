產後抑鬱可誘發母乳媽媽「塞奶」　中醫倡以食療預防

產後抑鬱在香港十分普遍，每10名產婦便有一人患上此病。除了影響媽媽的情緒、精神外，原來也有可能誘發「塞奶」，令媽媽苦不堪言！基督教聯合那打素中醫專科中心註冊中醫師屈珮珠表示，餵哺母乳的媽媽往往會尋求不同方法來疏通乳腺，嘗試解決「塞奶」問題，但其實長遠而言，食療也能預防「塞奶」情況，防止其復發或惡化。

「塞奶」是指餵哺母乳的媽媽未能及時排清乳汁，或乳汁過於黏稠，阻塞乳腺，嚴重起來可引致容易反覆發作的乳腺炎。乳腺炎被分成非哺乳期乳腺炎及哺乳期乳腺炎，屈珮珠表示前者可能因為慢性免疫系統失調，可於坐月後的幾年出現，因此即使媽媽已不用為寶寶哺乳，也應留意自己的身體狀況。

至於哺乳期乳腺炎，當餵哺母乳的媽媽遇到「塞奶」時，屈指出首要任務必定是疏通乳腺，避免乳腺阻塞或化膿。坊間有不少方法處理「塞奶」，例如按摩乳腺、輕微熱敷及冷敷乳腺、進食含卵磷脂的保健品等。她稱，從中醫的角度而言，中醫師先會考慮媽媽「塞奶」的成因，對症下藥，因此中醫的治療方法不能一概而論，例如可在病人肩膀附近位置刮痧；在肩井、曲池、天宗等穴位進行針灸，都能有效為乳腺祛熱祛腫。

懷孕前已有月經失調、「燥底」體質及肥胖的媽媽，均有較大機會誘發「塞奶」。除此之外，休息不足、沒有定時餵哺寶寶、過分進食上奶補品、甚至是乘車佩戴安全帶過緊緻乳腺損傷等，都有較大風險令媽媽「塞奶」。屈特別強調，很多「塞奶」個案源於媽媽情緒抑鬱，她呼籲餵哺母乳媽媽的家人，應多關注產婦產後抑鬱的問題。

餵哺母乳的媽媽若想預防「塞奶」，防止其復發或惡化，宜避免煙酒。屈又指，食療是重要的一環。媽媽哺乳期間也需注意自己的飲食，易多飲水、進食新鮮水果及蔬菜；減少吃傷脾胃、屬辛辣刺激的食物，例如辣椒和洋葱。母乳媽媽們也應盡量避免進食例如火鍋、燒烤等煎炸上火食物和甜點，也應少吃滋膩的食物，例如乳製品和糯米。她留意到不少新手媽媽擔心給寶寶的母乳不足而喝催奶湯水，但她提醒產婦應按自己的體質，控制催奶湯水的攝取，以免適得其反，讓身體產生過多乳汁而未能排清，最終導致「塞奶」。