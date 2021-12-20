持續晨僵腰背痛　或患強直性脊椎炎　年輕男士最高危

都市人不時有腰背痛，許多人以為是疲勞或姿勢不良導致，只需多休息便會自動痊愈。但如果腰背病一直未有改善，持續達6星期以上，甚至早上醒來有晨僵狀況便要當心。因為極可能患上強直性脊椎炎，嚴重者會駝背，站立及步行亦有困難。中醫師指，年輕男士是強直性脊椎炎的高危群組，若有晨僵等主要病徵必需及早求醫，由於該病不能根治，醫師常以針灸、中藥來紓緩及減輕病患炎症指數，病患亦需在家中多動多拉筋，雙管齊下以防病情惡化。

強直性脊椎炎是免疫系統疾病，中醫稱之為「痹症」，臨床主要表現包括持續6星期以上的腰背痛、晨僵、周邊關節及肌腱韌帶發炎。即髖關節、膝蓋、踝等下肢大關節會腫脹、發炎或積水等。部分患者會出現關節以外的器官炎症，例如虹膜炎。

晨僵是強直性脊椎炎的典型病徵，即病人早上醒來時會感到關節僵硬，而且維持30分鐘或更長時間，要以熱敷或活動緩和症狀。假如病患在發病初期，未有理會，可能影響脊椎活動幅度，形成駝背，站立及步行亦有困難。

此病於年輕男性較常見，年齡大多介乎20至30歲，通常於青少年或成年早期發病，90%患者擁有HLA-B27基因，例如近親有強直性脊椎炎，患病風險亦會增加。診斷方面，除了觀察身體是否有症狀外，磁力共振影像及血液檢測有利早期斷症。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳俊偉指，中醫認為強直性脊椎炎多由先天稟賦不足，肝腎虧虛，督脈失養引起，故療法以補腎強骨為本，配合散寒、袪風、清熱及除濕的藥材及針灸膀胱經等穴位。他稱一般療程需時至少3至6個月才有效，病患應保持樂觀心態，切勿輕易放棄，在家中盡量避免睡軟床，睡姿以仰臥為主，坐企時要保持腰胸直立，多做拉筋動作。