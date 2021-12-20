立會地區直選投票率僅30.2%　創歷年新低

立法會換屆選舉昨（19日）晚10時半截止投票，相隔近5小時，選舉管理委員會主席馮驊於今（20日）凌晨會見傳媒時交代，由昨早8時半至晚上10時半，14小時內全港10個地方選區共1,350,680名選民投票，總投票率僅30.2%。有關數字創歷年新低，相比2016年選舉創下58.28%新高，相差約28個百分點。

功能界別方面，投票人數為70,490人，總投票率為32.22%，當中投票率最高的界別為商界（三）（98.96%）、科技創新界（98.63%）、漁農界（98.27%）。至於選委會界別投票率為98.48%，累積投票人數為1,426人，22名選委無投票。

另外，在口岸投票站方面，香園圍票站共有5,303名選民投票，羅湖和落馬洲口岸則分別有5,184名和7,082名選民投票。換言之，有22,130名登記到口岸投票的選民，最終只有17,569名選民投票，而53名選民在竹篙灣檢疫中心投票。

馮驊表示，選管會一向不評論投票率高低。為免拖慢點票工作，選管會慣常做法都是先點算有效票數，目前未有白票及廢票的統計數字。選管會將盡快公布無效票的數據，最遲在選舉報告中詳列。